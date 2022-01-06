Жителей Твери с детьми приглашают узнать о зимних забавах и елочных украшениях

Афиша выставки. Фото: VK/"ТГОМ Детский Музейный Центр, Тверь"

Детский музейный центр в Твери (улица Советская, дом №3а) приглашает на семейную выставка «Зимние праздники и забавы».

Экспонаты расскажут о появлении Рождественской и Новогодней ёлки в России, Деда Мороза и его дружной компании, а также об историях создания ёлочных игрушек.

На выставке представлены уникальные предметы из фондов Тверского государственного объединенного музея и частных коллекций - поздравительные открытки и календари, выпущенные с начала XX века, старинные и советские ёлочные игрушки и украшения, рождественские и новогодние подарки, книги, фотографии и многое другое.

Можно там увидеть и парад советских Дедов Морозов и Снегурочек, украшенные в дореволюционном и советском стилях ёлки.

Вас ждут интересные рассказы о традиционных городских и сельских зимних играх и забавах: катании на тройке, санках, коньках и лыжах.

Во время работы выставки будут проходить мастер-классы.

Справки по телефону: +7 (4822) 45-71-76.