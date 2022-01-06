Где в Рождество проведет богослужение в Твери митрополит

Митрополит Амвросий. Фото: Тверская епархия

Обошлось без сюрпризов - митрополит Тверской и Кашинский Амвросий в Рождество будет служить в Воскресенском кафедральном соборе столицы Верхневолжья.

Митрополит сам сообщил об этом на своей странице в соцсети.

Вчера, 5 января, в кафедральном соборе Твери прошли Вечерня, Малое повечерие и Утреня накануне Рождественского сочельника.

Сегодня, 6 января в 8:00 начались Царские Часы, затем в храме состоится Великая вечерня и божественная литургия святого Василия Великого. С 17:00 будут служить Великое повечерие с литией, пройдет Утреня и 1-й час.

В 23:00 в Воскресенский собор прибудет митрополит Тверской и Кашинский Амвросий и начнется Божественная литургия в ночь Рождества.

7 января с 17:00 пройдет Великая вечерня. Запланированы поздравление и благословение митрополитом всех прихожан.

8 января в том же монастырском комплексе, где Воскресенский собор, но только в храме Пресвятой Богородицы в 9:30 состоится детская литургия с раздачей подарков.

Воскресенский собор в Твери. Фото: VK/Воскресенский кафедральный собор г. Твери

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