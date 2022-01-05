В Тверской областной библиотеке имени Горького научат делать ангелов

Таких ангелов научать делать в библиотеке. Фото: Тверская областная универсальная научная библиотека имени Горького

Сегодня, 5 января, в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени Горького всем желающим расскажут про Святки — про традиции, откуда они пошли, про колядки и гадания.

Так же, всем желающим будет предложено изготовить куклу «ангел», которая сможет стать семейным оберегом.

Всех желающих с читательскими билетами ждут в зале нотно-музыкальной литературы библиотеки в 15 часов.