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Звезды5 января 2022 7:57

В Тверской областной библиотеке имени Горького научат делать ангелов

И расскажут про Святки
Олег ХАДАЕВ
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Таких ангелов научать делать в библиотеке. Фото: Тверская областная универсальная научная библиотека имени Горького

Таких ангелов научать делать в библиотеке. Фото: Тверская областная универсальная научная библиотека имени Горького

Сегодня, 5 января, в Тверской областной универсальной научной библиотеке имени Горького всем желающим расскажут про Святки — про традиции, откуда они пошли, про колядки и гадания.

Так же, всем желающим будет предложено изготовить куклу «ангел», которая сможет стать семейным оберегом.

Всех желающих с читательскими билетами ждут в зале нотно-музыкальной литературы библиотеки в 15 часов.