В Твери умер известный поэт и культуролог Ефим Беренштейн

Ефим Павлович Беренштейн многие годы сотрудничал с «КП»-Тверь», выступал экспертом в радиоэфире и на страницах «Комсомолки». Фото: Ирина ТАРАСОВА

Утром 4 января в Твери после продолжительной болезни скончался ученый, преподаватель, культуролог, поэт Ефим Павлович Беренштейн. О кончине в соцсетях сообщили близкие друзья, позже эту информацию подтвердили родственники.

В 2022 году Ефиму Павловичу исполнилось бы 65 лет.

Долгие годы он преподавал на филологическом факультете Тверского государственного университета. Студенты, которым посчастливилось обучаться у него, вспоминают о нем, как о необычайно талантливом и неординарном человеке. Любую даже скучную лекцию он мог превратить в интересное и увлекательное действо. Его любили слушать. Он был необычайно одарён и талантлив.

Ефимович Павлович много и плодотворно сотрудничал с изданием « Комсомольская правда»-Тверь». Был гостем и экспертом тверских радиоэфиров. Всегда с радостью подхватывал и помогал реализовывать самые смелые идеи, например, был экспертом программы о современной музыке «Хрустальный кляп». К его мнению прислушивались.

Как эксперт выступал Ефим Павлович и на страницах тверской «Комсомолки». Комментировал материалы о современной поэзии, культурологии, о творчестве легендарного шансонье Михаила Круга, с которым был хорошо знаком. А однажды сопровождал журналиста «КП» на интервью с легендой и одним из основателей рок-музыки инструменталиста "URIAH HEEP" Кеном Хенсли (Ken Hensley). С которым, как оказалось, тоже приятельствовал. Он знал многих легенд и сам был легендой.

Редакция издания «Комсомольская правда»-Тверь» выражает глубокие соболезнования родным и близким Ефима Павловича Беренштейна.