Движение поездов на участке в Тверской области временно прекратится

Движение поездов на участке в Тверской области прекратится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Движение поездов временно прекратится на участке Торопец – Великие Луки с 14 января по 4 марта. Об этом сообщается на официальной странице Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

На участке будет вестись замена железнодорожного пути. Маршруты пригородных поездов Бологое – Великие Луки и Великие Луки – Бологое будут сокращены до станции Торопец. На участке Торопец – Великие Луки вместо поездов будут ходить компенсационные автобусы.

Расписание движения по дням недели:

Понедельник, Среда (без изменений):

№ 6691 Бологое (отпр. 9:40) – Осташков (приб. 12:28);

№ 6692 Осташков (отпр. 14:20) – Бологое (приб. 17:05).

Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье:

№ 6691 Бологое (отпр. 8:00) – Осташков (10:44) – Торопец (приб. 13:57); далее пересадка на автобус Торопец (отпр. 14:30) – Великие Луки (приб. 16:00).

№ 6692 Великие Луки (автобус отпр. 12:30) – Торопец (автобус приб. 14:00); далее пересадка на поезд Торопец (отпр. 14:42) – Осташков (17:54) – Бологое (приб. 20:40).

Подробное расписание со временем прибытия поездов на промежуточные станции можно посмотреть о на сайте mtppk.ru. Также следить за изменениями можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».