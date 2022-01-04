Движение поездов на участке в Тверской области временно прекратится

Движение поездов на участке в Тверской области прекратится.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Движение поездов временно прекратится на участке Торопец – Великие Луки с 14 января по 4 марта. Об этом сообщается на официальной странице Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
На участке будет вестись замена железнодорожного пути. Маршруты пригородных поездов Бологое – Великие Луки и Великие Луки – Бологое будут сокращены до станции Торопец. На участке Торопец – Великие Луки вместо поездов будут ходить компенсационные автобусы.
Расписание движения по дням недели:
Понедельник, Среда (без изменений):
№ 6691 Бологое (отпр. 9:40) – Осташков (приб. 12:28);
№ 6692 Осташков (отпр. 14:20) – Бологое (приб. 17:05).
Вторник, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье:
№ 6691 Бологое (отпр. 8:00) – Осташков (10:44) – Торопец (приб. 13:57); далее пересадка на автобус Торопец (отпр. 14:30) – Великие Луки (приб. 16:00).
№ 6692 Великие Луки (автобус отпр. 12:30) – Торопец (автобус приб. 14:00); далее пересадка на поезд Торопец (отпр. 14:42) – Осташков (17:54) – Бологое (приб. 20:40).
Подробное расписание со временем прибытия поездов на промежуточные станции можно посмотреть о на сайте mtppk.ru. Также следить за изменениями можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».