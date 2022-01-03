На турбазе под Тверью охотник застрелил человека

Мужчина случайно застрелил человека на охоте Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло недалеко от турбазы в районе деревни Мишнево в Калининском районе Тверской области 2 января. Мужчина, 1967 года рождения, застрелил человека во время охоты на лося. Охотник целился в животное и произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в дерево, а ее осколки рикошетом попали в тело другого мужчины.

Потерпевший получил огнестрельное повреждение в области ребер и через непродолжительное время скончался.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Место происшествия осмотрено следователем и криминалистом Следственного комитета, сотрудниками МВД, допрошен подозреваемый, свидетели, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Следственные меропрития продолжаются, устанавливаются обстоятельства трагедии.