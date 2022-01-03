В Тверской области на 3 января коронавирусом заразились 179 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

Ещё 179 человек в Тверской области заболели коронавирусом. Это официальная статистика регионального оперштаба по состоянию на 3 января 2022 года. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 99 285 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели от "короны" 89 267 пациентов (+179 за последние сутки). На карантине остаются 7645 человек (-3 за сутки). Умерли с начала пандемии от коронавируса 2373 человека (+4 за сутки.

Продолжается вакцинация, всего в регионе по данным федерального регистра вакцинировано 603 244 граждан (+24 за сутки). Подробнее о коронавирусе в Тверской области на 3 января 2022 года читайте здесь.