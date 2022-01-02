В Твери состоялось "трезвое стояние" против алкоголизма и наркомании

Трезвое стояние 1 января – часть антиалкогольных мероприятий, которые проводятся в тверском регионе. Фото: Тверская епархия

В первый день нового года в Твери, у кинотеатра «Мир» в Южном, состоялось традиционное «трезвое стояние».

Настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» Александр Горячев отслужил молебен об исцелении страждущих от алкоголизма и наркомании. В антиалкогольном богослужении приняли участие прихожане храма и другие жители Твери.

«Трезвое стояние 1 января – это часть антиалкогольных мероприятий, которые из года в год проводятся в тверском регионе», — цитирует слова Александра Горячева сайт Тверской епархии. — «Также практикуются крестные ходы во Всероссийский день трезвости 18 сентября, обеты трезвости, которые в последнюю субботу каждого месяца люди дают в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», другие мероприятия, направленные на противодействие распространения пьянства, наркомании, других зависимостей».

В епархии отмечают, что поддержание трезвости – есть богоугодное дело и древнейшая традиция в русском православии.