МЧС предупреждает о небезопасном слоёном льде на водоёмах Тверской области

Будьте осторожны! Фото: Сергей КУРОЧКИН

В новогодние каникулы инспекторы ГИМС (государственной инспекции по маломерным судам) Главного управления МЧС России по Тверской области осуществляют усиленный мониторинг рек и озёр. Специалисты инструктируют рыбаков и проводят профилактические беседы с гражданами, гуляющими по льду.

«Несмотря на сильные морозы в декабре, лёд на водоемах неоднородный, выпало достаточно большое количество снега, поэтому сначала замёрз один слой, затем он подтаял, выпал новый слой снега и начал намерзать. Лёд получился слоёный, его величина от 15 до 20 сантиметров. На реках с течением в некоторых местах лёд промыт»,- рассказал руководитель тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России Сергей Шлыков.

Любителям подлёдного лова спасатели напоминают, что в целях безопасности им необходимо иметь при себе средства спасения, такие как «когти» или длинные гвозди, чтобы иметь возможность зацепиться за кромку льда и выбраться из воды в случае ЧП. Остальным гражданам, как детям, так и взрослым, стоит знать, что съезжать на тюбингах на лёд водоёма опасно, равно как и кататься там на коньках и лыжах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните спасателям по телефонам 101 и 112.