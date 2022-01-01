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Происшествия1 января 2022 17:11

В Твери из окна на пятом этаже дома выпал ребенок

Об этом сообщило областное ГУ МЧС
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
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Ребенка увезла скорая.

Ребенка увезла скорая.

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Вечером 1 января в Твери из окна на пятом этаже дома №8 на Комсомольском проспекте упал мальчик семи лет.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области, его госпитализировали на скорой помощи.

Как удалось узнать "КП"-Тверь", он играл в своей комнате и зачем-то полез на подоконник и открыл окно. В результате произошел несчастный случай.

По предварительной информации, угрозы для жизни мальчика нет, падение смягчил снег.

По факту падения мальчика с пятого этажа организованна доследственная проверка Заволжским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ. По ее результатам будет принято процессуальное решение.