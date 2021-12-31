1 января 2022 года произойдут изменения в движении на ряде маршрутов «Транспорта Верхневолжья»

С 1 января 2022 года некоторые маршруты автобусов изменятся. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

С 1 января 2022 года произойдут изменения в движении автобусов "Транспорта Верхневолжья" на территории Тверской области.

Тверь

Откроется движение автобусов в посёлке Большие Перемерки Твери.

Автобус № 3 будет следовать от Кривцово через торговые комплексы (Тандем, Леруа-Мерлен, Глобус), Октябрьский проспект, железнодорожный и автовокзал, проспект Чайковского, Тверской проспект, по улицам Новоторжской, Советской, Вагжанова, и далее по Московскому шоссе до посёлка Большие Перемерки. На линии будет работать один автобус и совершать ежедневно 5 рейсов. Отправление от Кривцово: 6:43, 9:05, 12:13, 15:01, 18:15. Отправление от Больших Перемерок: 7:50, 11:06, 13:54, 17:05, 19:22.

Изменится расписание движения на маршрутах №7, 10. Добавляются ранние рейсы от Зелёной улицы на маршруте №7 (первый рейс в 5:00 в рабочие дни), и от Химинститута на маршруте №10 (первый рейс в 4:55).

Кимры

Маршрут №17 – добавится рейс в 5:50 из Южного до Кленовой улицы. Маршруты №1,12 – корректировка рейсов под график работы предприятий.

Ржев

Маршрут №15 на зимний период (до 14.04.2022) укорочен и будет работать на участке «Микрорайон Порт – Хорошево». Маршрут №11 на зимний период отменяется. Автобусы перейдут на маршрут №1 и будут работать в том же расписании. Маршрут №350 в зимний период будет работать на участке «Щупинское кладбище - Новые Краны». В Антоново автобусы будут совершать отдельные рейсы (от Щупинского кладбища рейсы в 7:28, 11:30, 16:30, от Антоново в 8:15, 12:18, 17:18). Также на маршрутах №3, 4, 4А, 9 изменится расписание с учётом обращений граждан.

Старица

Маршрут №106 на зимний период отменён. Скорректировано время отправления рейсов на маршрутах №101,102, 103, 105, 107, 110, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 203, 204, 205, 208, 209.

Зубцов

Скорректировано время некоторых рейсов на маршрутах №102, 104, 107, 109, 112.