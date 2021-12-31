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Общество31 декабря 2021 13:42

В Тверском областном перинатальном центре за 2021 год выходили 402 недоношенных детей

Медицинский коллектив подвёл итоги своей работы
Олег ХАДАЕВ
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Новый год - новая жизнь.

Новый год - новая жизнь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Перинатальный центр стал рекордсменом по рождаемости детей в Твери - в наших стенах появилось на свет 3404 ребенка, 95 двоен, одна тройня, сообщается на страничке Центра в социальной сети ВКонтакте.

В центре помогли спасти 402 недоношенных новорожденных. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий провело 955 процедур ЭКО и помогло многим парам стать счастливыми родителями уже в этом году.

Это сообщение и поздравление с Новым годом подписано главным врачом Центра Людмилой Гребенщиковой и коллективом Областного перинатального центра имени Бакуниной.