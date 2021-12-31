В Тверском областном перинатальном центре за 2021 год выходили 402 недоношенных детей

Новый год - новая жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году Перинатальный центр стал рекордсменом по рождаемости детей в Твери - в наших стенах появилось на свет 3404 ребенка, 95 двоен, одна тройня, сообщается на страничке Центра в социальной сети ВКонтакте.

В центре помогли спасти 402 недоношенных новорожденных. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий провело 955 процедур ЭКО и помогло многим парам стать счастливыми родителями уже в этом году.

Это сообщение и поздравление с Новым годом подписано главным врачом Центра Людмилой Гребенщиковой и коллективом Областного перинатального центра имени Бакуниной.