В Твери скоро завершится продажа ёлок

Ёлок на базарах ещё много. Фото: Администрация Твери.

Сегодня, 31 декабря, в Твери ещё можно купить живую ёлку. В городе работают восемь площадок по продаже новогодних елей. Вот их адреса:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину)

- улица Орджоникидзе (сквер напротив д. 46)

- бульвар Гусева, вблизи д. 14, корпус 3

- улица Левитана, напротив д. 42

- улица Хрустальная (на разворотном кольце)

- улица Горького, вблизи д. 188

- Петербургское ш., остановка «Вагонный завод» (перед универсальной ярмаркой)

- Молодежный бульвар, напротив д. 4.

Через несколько часов ёлочные базары закроются до следующего года.