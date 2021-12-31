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Новый год 202231 декабря 2021 12:44

В Твери скоро завершится продажа ёлок

Базары закроются до следующего года
Олег ХАДАЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ёлок на базарах ещё много. Фото: Администрация Твери.

Ёлок на базарах ещё много. Фото: Администрация Твери.

Сегодня, 31 декабря, в Твери ещё можно купить живую ёлку. В городе работают восемь площадок по продаже новогодних елей. Вот их адреса:

- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину)

- улица Орджоникидзе (сквер напротив д. 46)

- бульвар Гусева, вблизи д. 14, корпус 3

- улица Левитана, напротив д. 42

- улица Хрустальная (на разворотном кольце)

- улица Горького, вблизи д. 188

- Петербургское ш., остановка «Вагонный завод» (перед универсальной ярмаркой)

- Молодежный бульвар, напротив д. 4.

Через несколько часов ёлочные базары закроются до следующего года.