В Твери скоро завершится продажа ёлок

Ёлок на базарах ещё много. Фото: Администрация Твери.
Сегодня, 31 декабря, в Твери ещё можно купить живую ёлку. В городе работают восемь площадок по продаже новогодних елей. Вот их адреса:
- Тверская площадь (между фонтаном и памятником Салтыкову-Щедрину)
- улица Орджоникидзе (сквер напротив д. 46)
- бульвар Гусева, вблизи д. 14, корпус 3
- улица Левитана, напротив д. 42
- улица Хрустальная (на разворотном кольце)
- улица Горького, вблизи д. 188
- Петербургское ш., остановка «Вагонный завод» (перед универсальной ярмаркой)
- Молодежный бульвар, напротив д. 4.
Через несколько часов ёлочные базары закроются до следующего года.