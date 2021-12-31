Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в новогодние праздники хочет посетить Тверь

Мария Захарова. Фото: Иван МАКЕЕВ

«В течение праздников хотим поехать в один из российских регионов на несколько дней с туристическими целями. Приоткрою секрет: возможно, это будет Тверь. Там есть очень много, что посмотреть. И сама Тверь, и рядом Торжок. Много исторических мест, хотелось поехать туда давно. Надеюсь, у нас получится», — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Газете.Ru».

Будем надеяться, что Мария Захарова всё-таки посетит Тверь, и наш город не разочарует официального представителя МИД России.