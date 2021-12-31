На железнодорожном вокзале Твери всё продезинфицировали

В Твери продезинфицировали вокзал.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области провела дезинфекцию железнодорожного вокзала Твери.
Для обработки использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Обрабатывались абсолютно все помещения вокзала, включая служебные. Площадь обработанных помещений и поверхностей составила около 5 000 кв. м.
Октябрьская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости соблюдать масочный режим на вокзалах, станциях и в поездах.