На железнодорожном вокзале Твери всё продезинфицировали

В Твери продезинфицировали вокзал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области провела дезинфекцию железнодорожного вокзала Твери.

Для обработки использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Обрабатывались абсолютно все помещения вокзала, включая служебные. Площадь обработанных помещений и поверхностей составила около 5 000 кв. м.

Октябрьская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости соблюдать масочный режим на вокзалах, станциях и в поездах.