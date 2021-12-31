Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье31 декабря 2021 5:31

На железнодорожном вокзале Твери всё продезинфицировали

Вокзал готов к увеличению потока пассажиров в праздничные дни
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Твери продезинфицировали вокзал.

В Твери продезинфицировали вокзал.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Главным управлением МЧС России по Тверской области провела дезинфекцию железнодорожного вокзала Твери.

Для обработки использовались высокоэффективные дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Обрабатывались абсолютно все помещения вокзала, включая служебные. Площадь обработанных помещений и поверхностей составила около 5 000 кв. м.

Октябрьская железная дорога напоминает пассажирам о необходимости соблюдать масочный режим на вокзалах, станциях и в поездах.