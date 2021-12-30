Калининский район Тверской области празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

30 декабря Калининский район празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фото: Алёна АНИСИМОВА

Сегодня, 30 декабря Калининский район празднует 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Во время Великой Отечественной войны район был местом ожесточённых боев – к 12 октября 1941 года немецкие войска оккупировали три четверти его территории. Линия фронта проходила по берегам Волги и Тьмы.

Калининский район подарил истории много героических имён, здесь родились 17 Героев Советского Союза.

Ветеранов и всех жителей района с 80-летием освобождения территории поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Все годы, прошедшие с этого победного дня, в сердцах детей, внуков и правнуков героев огненных сороковых годов живет память о стойкости и отваге поколения победителей. Их силе духа, мужестве, сплоченности и преданности Отечеству. Благодаря их подвигу новый, 1942 год, Калининский район встречал освобожденным от захватчиков. Никогда не померкнет слава доблестных защитников и освободителей Родины, тружеников, возродивших славу и красоту Верхневолжья», – цитирует поздравление главы региона пресс-служба Правительства Тверской области.