Для детских школ искусств в Тверской области закуплены новые инструменты

Средства выделены из областного и федерального бюджетов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области проведен ремонт и закуплены инструменты для детских школ искусств. Средства были выделены из областного и федерального бюджетов в рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

В детской школе искусств №2 имени Народного артиста РСФСР А.Г. Розума в Ржеве отремонтировали 22 учебных класса, в Старицкой детской школе искусств заменили полы, обновили стены, потолки, системы отопления, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, установили двери, провели электромонтажные работы.

Закуплены инструменты (баяны, аккордеоны, домры, балалайки, флейты, ксилофоны, гитары и др.) и новое световое и звуковое оборудование, а также проекторы, ноутбуки, экраны, хоровые станки, мольберты, кресла для зрительного зала, мебель и учебные материалы для детской школы искусств им. С.А. Кусевицкого в Вышнем Волочке, детской школы искусств имени И.К. Архиповой в Осташкове, детской музыкальной школы русского инструментального искусства в Бежецке и Торопецкой детской школе искусств.