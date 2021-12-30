ВелоМорозы поздравили с Новым годом жителей Твери

ВелоМорозы поздравили в Новым годом жителей Твери Фото: vk.com/club_velotver

29 декабря в Твери состоялся ежегодный, новогодний велопробег ВелоМорозов. По традиции принять участие в нем могли все желающие. Организовал мероприятие клуб "ВелоТверь".

Местом сбора стала улица Трехсвятская. ВелоМорозы проехали по Твери, веселя и увлекая в хороводы прохожих во время остановок на Тверской площади у цирка и в городском саду.

Деды на велосипедах поздравляют жителей Твери с Новым годом уже несколько лет. Еще одна традиция новогоднего велопробега - конкурс костюмов. Каждый участник может переодеться в Деда Мороза или выбрать любой другой костюм, а также украсить свой велосипед.

В ярком и веселом новогоднем мероприятии участвуют взрослые и дети.