В Тверской области шестиклассница спасла тонущую в ручье женщину

Девочка спасла тонущую женщину Фото: konakovo-sosh2.tver.eduru.ru

ЧП произошло 23 декабря в Конаково. Ученица шестого класса средней общеобразовательной школы № 2 по пути домой через Октябрьский мост, заметила, как в ручей провалилась женщина.

Девочка помогла пострадавшей. В течение часа школьница оказывала помощь: помогла женщине выбраться, отдала ей свою куртку и стала останавливать проезжающие машины.

27 декабря ученице 6 "Б" класса вручили Благодарственное письмо от МЧС и ГИМС города Конаково Тверской области и поблагодарили за неравнодушие и оказанную помощь.