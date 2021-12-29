Мужчину обманул мошенник на сервисе поиска попутчиков в Тверской области

Злоумышленника ищет полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 34-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал, что через сервис поиска попутчиков хотел доехать из Твери в Вышний Волочек и разместил в сети объявление.

На его запрос откликнулся пользователь по имени Виктор. Собеседник предложил продолжить общение в мессенджере WhatsApp и отправил заявителю ссылку для бронирования заказа.

Потерпевший ввел данные банковской карты, после чего со счета произошло списание 10 000 рублей.

Злоумышленника ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.