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Происшествия29 декабря 2021 11:59

Мужчину обманул мошенник на сервисе поиска попутчиков в Тверской области

Он лишился 10 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника ищет полиция

Злоумышленника ищет полиция

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 34-летний житель Вышнего Волочка. Мужчина рассказал, что через сервис поиска попутчиков хотел доехать из Твери в Вышний Волочек и разместил в сети объявление.

На его запрос откликнулся пользователь по имени Виктор. Собеседник предложил продолжить общение в мессенджере WhatsApp и отправил заявителю ссылку для бронирования заказа.

Потерпевший ввел данные банковской карты, после чего со счета произошло списание 10 000 рублей.

Злоумышленника ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.