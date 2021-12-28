В 2022 году в Тверской области начнется ремонт участка дороги Максатиха-Лесное

Губернатор ответил на вопросы в прямом эфире. Фото: ПТО

28 декабря губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире осветил тему пемонта дорог в регионе. В том числе ответил на вопрос жительницы Лесного Вероники Удальцовой о приведении в порядок 15-километрого участка дороги от Максатихи до ее райцентра.

- Эта дорога включена в план ремонта в 2022-2023 годах. Мы постараемся сделать все быстро, за 2022 год. Как только позволит погода, мы начнем работы, - успокоил женщину Игорь Руденя, признав, что этот участок находится в ужасном состоянии.

Губернатор также указал на то, что ремонта ждут многие межмуниципальные дороги, в том числе в Калязинском, Кашинском, Калининском, Максатихинском, Бежецком, Сонковском районах.

В целом до 2024 года в регионе планируется отремонтировать ещё более 1,5 тыс. километров автотрасс.

Игорь Руденя отметил, что в 2022 году в приоритете по-прежнему останутся ремонты опорной сети региональных дорог, приведение в порядок подъездов к соцучреждениям и инвестобъектам, а также трасс популярных турмаршрутов.

Начнется строительство ключевых для региона объектов - Западного моста в Твери, нового путепровода в створе улицы Фрунзе. Кроме того, в ближайшие годы планируется разгрузить Бежецкое, Петербургское и Кимрское направления за счёт строительства дублёров и реконструкции существующих выездов.

Продолжится работа по ремонту подъездов к учреждениям здравоохранения. В 2022 году будет отремонтировано 27 участков дорог к больницам и поликлиникам.