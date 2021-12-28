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Общество28 декабря 2021 12:29

В Тверской области у пьяного водителя отобрали мопед

И отправили нарушителя на исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину лишили прав на три года и назначили условное наказание Фото: архив "КП"

Мужчину лишили прав на три года и назначили условное наказание Фото: архив "КП"

50-летний житель Лесного района, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь совершил аналогичное правонарушение.

Пьяный мужчина на мопеде попытался скрыться от полицейского в лесу, но был остановлен и отстранен от управления транспортным средством.

Суд ризнал подсудимого виновным по ч. 2 статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием из заработной платы в доход государства 5% условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Приговор суда вступил в законную силу.