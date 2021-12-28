Из горящей квартиры в Химинституте в Твери пожарные спасли женщину

В Твери пожарные спасли женщину Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в одной из квартир дома в поселке Химинститута в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 28 декабря.

На место пожара были направлены отделения ПСЧ - №1, №72, №4, отдельный пост пожарно-спасательной части №1, служба пожаротушения, аварийно-спасательная служба, бригада скорой медицинской помощи.

В задымленной квартире спасатели обнаружили женщину, пострадавшую вывели на воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В 6:49 была объявлена локализация пожара. В 6:55 возгорание ликвидировано. Причина и ущерб устанавливается.