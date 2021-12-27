Труп мужчины нашли в подъезде многоэтажки в Твери

Тело мужчины нашли в подъезде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1982 года рождения.

Тело погибшего без признаков насильственной смерти, было найдено в подъезде многоквартирнго дома 26 декабря.

Следователь и сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Следов совершения преступления не обнаружено. Опрошены возможные свидетели. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.