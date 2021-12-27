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Происшествия27 декабря 2021 15:35

Труп мужчины нашли в подъезде многоэтажки в Твери

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Тело мужчины нашли в подъезде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело мужчины нашли в подъезде Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1982 года рождения.

Тело погибшего без признаков насильственной смерти, было найдено в подъезде многоквартирнго дома 26 декабря.

Следователь и сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Следов совершения преступления не обнаружено. Опрошены возможные свидетели. С целью установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.