Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 10:29

В Твери на Волге женщина провалилась под лёд

Ей на помощь пришли спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Женщине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Женщине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в центре Твери на Волге женщина провалилась под лёд, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 декабря.

На место прибыли спасатели ПСЧ-4, СПСЧ, аварийно-спасательной службы, службы пожаротушения, а также и бригада скорой медицинской помощи.

- Жительница при падении повредила ногу и самостоятельно добраться до берега из-за травмы не смогла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавшей оказали помощь, на носилках доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.