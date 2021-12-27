В Твери на Волге женщина провалилась под лёд

Женщине помогли спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в центре Твери на Волге женщина провалилась под лёд, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 декабря.

На место прибыли спасатели ПСЧ-4, СПСЧ, аварийно-спасательной службы, службы пожаротушения, а также и бригада скорой медицинской помощи.

- Жительница при падении повредила ногу и самостоятельно добраться до берега из-за травмы не смогла, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Пострадавшей оказали помощь, на носилках доставили на берег и передали сотрудникам скорой помощи.