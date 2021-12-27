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Общество27 декабря 2021 8:43

В Тверской области у 16-летнего водителя забрали автомобиль

И привлекли к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомобиль поместили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Автомобиль поместили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

26 декабря около 19:30 вечера в деревне Езвино в Калининском районе Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Опель Вектра".

За рулем иномарки оказался 16-летний житель Калининского района. Несовершеннолетнего водителя отстранили от управления автомобилем. Транспортное средство отправили на охраняемую стоянку, а на нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.