В Тверской области у 16-летнего водителя забрали автомобиль

Автомобиль поместили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

26 декабря около 19:30 вечера в деревне Езвино в Калининском районе Тверской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "Опель Вектра".

За рулем иномарки оказался 16-летний житель Калининского района. Несовершеннолетнего водителя отстранили от управления автомобилем. Транспортное средство отправили на охраняемую стоянку, а на нарушителя составили протокол об административном правонарушении.

Решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет.