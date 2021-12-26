Ребенок выбежал на дорогу перед машиной Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Геннадий Крылов (скрин видео)
В Твери на улице Бобкова ребенок чуть не попал под машину. Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля прямо под колеса.
Ребенок успел перебежать, а водитель - затормозить.
Запись с видеорегистратора водитель опубликовал в паблике "Подслушано у водителей. Тверь" с призывом к родителям, объяснять детям правила дорожного движения.
К слову, рядом с участком установлены знаки, предупреждающие о детях, есть искусственные неровности и рядом находится пешеходный переход.