Ребенок выбежал на дорогу перед машиной Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Геннадий Крылов (скрин видео)

В Твери на улице Бобкова ребенок чуть не попал под машину. Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля прямо под колеса.

Ребенок успел перебежать, а водитель - затормозить.

Запись с видеорегистратора водитель опубликовал в паблике "Подслушано у водителей. Тверь" с призывом к родителям, объяснять детям правила дорожного движения.

К слову, рядом с участком установлены знаки, предупреждающие о детях, есть искусственные неровности и рядом находится пешеходный переход.