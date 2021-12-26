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Общество26 декабря 2021 10:42

МЧС предупреждает об усилении северо-западного ветра в Тверской области

Ожидаются порывы до 15 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра

Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей об усилении северо-западного ветра и метели 26 декабря.

В ближайшие сутки погода ухудшится, порывы ветра - до 15 м/с. На дорогах - гололедица.

Спасатели призывают граждан при сильном ветре ограничить выход из зданий, на улице не прятаться от непогоды за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.