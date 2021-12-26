МЧС предупреждает об усилении северо-западного ветра в Тверской области

Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей об усилении северо-западного ветра и метели 26 декабря.
В ближайшие сутки погода ухудшится, порывы ветра - до 15 м/с. На дорогах - гололедица.
Спасатели призывают граждан при сильном ветре ограничить выход из зданий, на улице не прятаться от непогоды за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.