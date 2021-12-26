МЧС предупреждает об усилении северо-западного ветра в Тверской области

Жителей Тверской области предупреждают об усилении ветра Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей об усилении северо-западного ветра и метели 26 декабря.

В ближайшие сутки погода ухудшится, порывы ветра - до 15 м/с. На дорогах - гололедица.

Спасатели призывают граждан при сильном ветре ограничить выход из зданий, на улице не прятаться от непогоды за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.