На мосту у Обелиска Победы в Твери автомобиль вылетел на бордюр и застрял

На мосту в Твери легковой автомобиль улетел на тротуар. Фото: VK/News 69.

Днём 25 декабря у Обелиска Победы в Твери легковой автомобиль Хендай вылетел на бордюр, разделяющий дорогу и пешеходную зону, и застрял на ограждении.

ДТП сфотографировали очевидцы и разместили фото в паблике News 69.

Пользователи в соцсети сочувствуют автомобилисту: «город вообще перестали чистить», «надо бы тросом дернуть», «вместо того, чтоб снимать - помогите бедняге». Судя по фото, автомобилист не справился с управлением и налетел на снежный вал. Авария без пострадавших.

В связи с участившимися авариями Госавтоинспекция Тверской области напоминает участникам дорожного движения о предельной внимательности при движении в предпраздничное время.

Чтобы избежать аварии в условиях, усложняющих движение в зимний период, водителям рекомендуется:

- правильно выбирать и не превышать скорость движения; резко не тормозить при включении сцепления, в случае гололедицы вообще избегать резкого торможения;

- на стоянках возле торговых центров быть особо внимательными при движении задним ходом и маневрировании между рядами припаркованных автомобилей;

- не поворачивать резко руль на большой скорости; соблюдать в пути безопасную дистанцию до идущего впереди автомобиля;

- контролировать состояние приборов освещения, сигнализации и регулировки света фар.

В случае ДТП звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.