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Происшествия25 декабря 2021 9:54

Во время ДТП в Тверской области столкнувшиеся автомобили чудом не задели пешеходов

Появилось видео столкновения двух машин на перекрёсте в Бежецке Тверской области
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
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На камеру попал момент столкновения машин на перекрестке в Тверской области. Фото: VK/ Бежецкое телевидение

На камеру попал момент столкновения машин на перекрестке в Тверской области. Фото: VK/ Бежецкое телевидение

Столкновение двух автомобилей на перекрёстке в Бежецке Тверской области, в котором чудом не пострадали два пешехода, произошло вечером 24 декабря. Видео чудесного спасения двух пешеходов опубликовано в соцсети в группе «Бежецкое телевидение».

Около 22:15 в Бежецке на пересечении улицы Нечаева и переулка Первомайский на полном ходу столкнулись два легковых автомобиля. Водители не увидели друг друга и не успели нажать на педали тормоза. Чудом под колёса дрифтующих после столкновения авто не попали два пешехода, пересекавшие в это время перекресток.

Перекрёсток в зоне веб-камеры местного провайдера, поэтому момент столкновения был заснят.

В соцсетях жители Бежецке комментируют происшествие, отмечают: перекрёсток нерегулируемый, аварии там случаются.

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На камеру попал момент столкновения машин на перекрестке в Тверской области. Фото: VK/ Бежецкое телевидение

На камеру попал момент столкновения машин на перекрестке в Тверской области. Фото: VK/ Бежецкое телевидение