Фасад старинного здания художественного колледжа имени Венецианова в Твери отреставрировали

Отреставрированный фасад здания Венециановки на набережной в Твери. Фото: VK/"Тверь | Вместо пресс-релиза"

Реставрация фасада одного из зданий художественного колледжа имени А.Г. Венецианова на набережной Афанасия Никитина в Твери завершена. Фото здания опубликованы в сообществе "Тверь | Вместо пресс-релиза".

На фотографиях видно, что крышу у здания уже заменили, фасад оштукатурен в серых тонах. Работы внутри ещё продолжаются.

Напомним, художественный колледж переселили из здания в 2020 году в помещения на Артиллерийском переулке. Переселение это наделало много шума, так как художники полагали, что после трёхлетней реставрации здание им не вернут, отведя его под другие нужды. К примеру, ходили слухи, что здесь расположится духовная семинария.

Правда, официального подтверждения, слухи эти не получили.

Что до самого здания, то оно с чрезвычайно богатой историей. Один из красивейших особняков на берегу Волги был построен во второй половине 18 века богатым купцом Зубчаниновым. Этой известной тверской семье особняк принадлежал в течение нескольких десятилетий.

В 1838 году дом Зубчаниновых был куплен палатой государственных имуществ и сдавался внаем. Во второй половине XIX века здание заняло Духовное училище. В 1995 году оно было передано Тверскому художественному училищу.

Однако, был период в истории этого здания, когда оно не было административным. Во время Великой Отечественной войны в его помещениях жили простые горожане.

Воспоминаниями из истории своей семьи поделилась трафик-менеджер «КП-Тверь» Эля Храповицкая:

«Моему деду Виталию Белову было 15 лет, когда началась война. Он жил с родителями и старшим братом Николаем в городе Калинин на Ленинградском шоссе в бараках. В 1941 году в город пришли немцы. Все бежал по деревням. Когда Калинин освободили – возвращаться было некуда, немцы сожгли бараки. Так как их отец работал в ремесленном училище, им выделили для проживания чердак (он его называл флигель) в этом здании. Ничего там не было, пустой холодный чердак. Отсюда же на фронт ушёл его старший 18-летний брат Николай Белов, который в 1942 году пропал без вести. Какое-то время Виталий жил на чердаке без матери, так как её, как сотрудницу Вагонзавода, забрали в Ленинград рыть окопы. Ближе к концу войны они переехали в выделенную им комнату на бульваре Радищева».

Николай Белов (на фото слева) жил в ротонде здания вместе с матерью во время Великой Отечественной войны. Фото: из архива Эли ХРАПОВИЦКОЙ

Здание до реставрации. Фото: ТИА

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