Трое мужчин в Твери украли деньги из аппарата по продаже воды

В полиции фигуранты сознались в содеянном Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено на улице Виноградова в Твери. Трое неизвестных мужчин повредили корпус аппарата по продаже воды, взломали купюроприемник и украли деньги. Ущерб составил 3750 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли следы и улики. В ходе розыска подозреваемых задержали. Злоумышленниками оказались жители Твери и пригорода в возрасте от 29 до 40 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

В содеянном мужчины сознались. Деньги они потратили. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.