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Происшествия23 декабря 2021 16:10

Трое мужчин в Твери украли деньги из аппарата по продаже воды

Злоумышленников задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В полиции фигуранты сознались в содеянном

В полиции фигуранты сознались в содеянном

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступление было совершено на улице Виноградова в Твери. Трое неизвестных мужчин повредили корпус аппарата по продаже воды, взломали купюроприемник и украли деньги. Ущерб составил 3750 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли следы и улики. В ходе розыска подозреваемых задержали. Злоумышленниками оказались жители Твери и пригорода в возрасте от 29 до 40 лет. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

В содеянном мужчины сознались. Деньги они потратили. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.