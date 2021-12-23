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Общество23 декабря 2021 11:13

Тверской медицинский колледж включен во Всероссийскую Книгу Почёта

Также он входит в топ-100 лучших учреждений образования
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Выпускники колледжа работают в больницах и поликлиниках, в том числе в "красных зонах"

Выпускники колледжа работают в больницах и поликлиниках, в том числе в "красных зонах"

Фото: ПТО

Тверской медицинский колледж включен в Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почёта". В Реестр, который формируется с 2008 года, включаются лучшие организации, предприятия, учреждения и индивидуальные предприниматели, которые способствуют социально-экономическому развитию своего региона, повышению эффективности отрасли.

Губернатор Игорь Руденя назвал ключевым в профобразовании Верхневолжья обучение будущих специалистов по востребованным в экономике региона специальностям. Ежегодно в региональные учреждения здравоохранения трудоустраиваются не менее 82% выпускников медколледжа. Медики работают в больницах и поликлиниках, в том числе в "красных зонах".

Ранее Тверской медицинский колледж был добавлен в перечень 100 лучших организаций образования РФ.