Тверской медицинский колледж включен во Всероссийскую Книгу Почёта

Выпускники колледжа работают в больницах и поликлиниках, в том числе в "красных зонах" Фото: ПТО

Тверской медицинский колледж включен в Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почёта". В Реестр, который формируется с 2008 года, включаются лучшие организации, предприятия, учреждения и индивидуальные предприниматели, которые способствуют социально-экономическому развитию своего региона, повышению эффективности отрасли.

Губернатор Игорь Руденя назвал ключевым в профобразовании Верхневолжья обучение будущих специалистов по востребованным в экономике региона специальностям. Ежегодно в региональные учреждения здравоохранения трудоустраиваются не менее 82% выпускников медколледжа. Медики работают в больницах и поликлиниках, в том числе в "красных зонах".

Ранее Тверской медицинский колледж был добавлен в перечень 100 лучших организаций образования РФ.