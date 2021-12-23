Предпринимателя осудили за взятку в 1,65 миллионов рублей в Твери

Фигуранта оштрафовали на 1,8 млн рублей Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Твери суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан судом виновным в совершении посредничества в даче взятки в особо крупном размере сотруднику правоохранительных органов (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 21 августа 2021 года подсудимый передал от директора коммерческой фирмы оперативнику 1,65 млн рублей для прекращения уголовного дела.

В ходе расследования уголовного дела следователем Следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области проведены необходимые следственные действия. В целях обеспечения приговора следствием нал&ожен арест на имущество фигуранта на сумму более 3 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 миллион 800 тысяч рублей.