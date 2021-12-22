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Общество22 декабря 2021 10:49

Гонконгским гриппом в Тверской области заразились 14 человек

В том числе 10 детей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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14 человек заболели гонконгским гриппом в Тверской области

14 человек заболели гонконгским гриппом в Тверской области

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Роспотребнадзор по Тверской области продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На 50 календарной неделе 2021 года в области выявлено 12,4 тыс. случаев ОРВИ, что выше эпидпорога на 15,2%. Рост заболеваемости отмечается среди взрослых и детей 7-14 лет.

14 непривитых от гриппа человек заразились за неделю гонконгским гриппом (H3N2), в том числе 10 детей.

Грипп H3N2 или гонконгский грипп относится к вирусам гриппа типа А, может спровоцировать пневмонию, менингит, бронхит, воспаление пазух носа, отит, а также усложнить протекание хронических заболеваний.

Специалисты призывают при первых признаках гриппа: высокой температуре тела, ломоте и слабости сразу же обращаться к врачу.