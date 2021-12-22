В Тверской области 43-летний мужчина убил знакомого топором

Мужчина предстанет перед судом Фото: архив "КП"

В Тверской области перед судом предстанет 43-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Обвиняемого будут судить по двум статьям за преступления.

Инцидент произошел в Кашинском районе. Потерпевший выпивал в квартире знакомого. В ходе ссоры, он ударил хозяина по голове топором, а потом добил ножом. После чего закрыл квартиру ключами убитого и ушел.

На следующий день обвиняемый пришел на место преступления за ценными вещами и похитил плазменный телевизор, ноутбук с сумкой и компьютерные колонки на общую сумму 45 тыс. рублей. На улице его заметили и задержали сотрудники полиции.

За совершенные преступления фигуранту грозит около 15 лет лишения свободы.