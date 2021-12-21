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Общество21 декабря 2021 11:37

Охотничье ружьё изъяли у жителя Тверской области

В установленный срок мужчина не продлил разрешение
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина в срок не продлил разрешение на хранение оружия Фото: архив "КП"

Мужчина в срок не продлил разрешение на хранение оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Фировского района в ходе проверки установлено, что у 35-летнего местного жителя в 2019 году истек срок действия разрешения на хранение и ношение охотничьего ружья марки ИЖ-27.

За продлением разрешения мужчина не обращался.

Прокуратурой района направлено в суд исковое заявление о прекращении права собственности на указанное оружие и его принудительной реализации. Вырученные деньги будут переданы бышему владельцу.

Решение суда не вступило в законную силу.