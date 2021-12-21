Со 2 января 2022 года подорожают билеты на электрички Тверь-Москва

Билет на «Ласточку» подорожает до 600 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со 2 января 2022 года изменится стоимость билетов на курсирующие по Тверской области электрички и скоростные «Ласточки».

Разовый билет Тверь-Москва на 6000-й поезд (это обычная электричка) вырастет в цене до 452 рублей (сейчас он стоит 441 рубль). Билет на «Ласточку» подорожает до 600 рублей (сейчас 580 рублей).

Обычная электричка из Конаково в Москву будет стоить 376 рублей (сейчас 365 рублей), «Ласточка» - 535 рублей (сейчас 520 рублей).

Поднимутся цены и на абонементы. Так, «абонемент рабочего дня» на 15 поездок Тверь-Москва на «Ласточке» будет стоить 10 170 рублей (сейчас цена этого абонемента – 9 410 рублей).

Полную информацию о цене проезда в электропоездах можно найти на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.