В Твери предпринимателя будут судить за взятку в 1,6 миллионов рублей

Предпринимателя в Твери будут судить за взятку Фото: Анастасия Осипова

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя.

Материалы предоставлены УФСБ России по Тверской области.

Следствием установлено, что 21 августа 2021 года директор коммерческой организации через посредника передал сотруднику правоохранительных органов взятку в 1 млн 650 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела.

В ходе расследования совместно с сотрудниками УФСБ России по Тверской области был проведен полный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

- В целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.