1800 пачек немаркированных сигарет изъяли полицейские в Тверской области

Из торговой точки изъяли 1800 пачек нелегальных сигарет Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Западнодвинский" выявлен факт хранения и сбыта немаркированных табачных изделий.

Предварительно установлено, что незаконный бизнес организовала 46-летняя женщина. Предпринимательница наладила поставку нелегальных сигарет и продавала товар в одном из магазинов посёлка Бологово Андреапольского муниципального округа.

Из арендуемой торговой точки изъято 1800 пачек сигарет различных наименований без акцизных марок на сумму 200 000 рублей.

Подозреваемая признала вину. По части 5 статьи 171.1 УК РФ на нее завели уголовное дело.