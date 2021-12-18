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Общество18 декабря 2021 13:24

19 декабря в Тверской области ожидается снегопад, гололедица и налипание льда на провода

Особенно сильным снег будет в ночь на воскресенье
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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В такую погоду нужно соблюдать особую осторожность.

В такую погоду нужно соблюдать особую осторожность.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

МЧС и Гидрометеоцентр предупреждают жителей Тверской области о сильном снеге и гололедице 19 декабря.

"На территории Тверской области ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный. Местами отложение мокрого снега, гололёд", - сообщает региональный главк МЧС. По данным сайта Гидрометцентра, сильный снег ожидается в Тверской области в период с полуночи до 9 утра 19 декабря. Синоптики также предупреждают о гололедице на дорогах и гололёде - нарастании льда на проводах, ветвях деревьев и поверхностях.