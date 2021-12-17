Пожарные учения прошли в театре кукол в Твери

В театре кукол потушили условный пожар Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В тверском театре кукол прошли пожарно-тактические учения. По замыслу, из-за несоблюдения правил пожарной безопасности произошел пожар в зрительном зале. Люди оказались в опасности.

Работники учреждения вызвали пожарную охрану, уведомили администрацию театра и включили системы оповещения. Началась эвакуация.

К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Спасатели начали эвакуацию людей, оставшихся в здании и запертых в огненной ловушке. Был организован мобильный штаб пожаротушения. Пожарные успешно ликвидировали условный пожар.

- По итогам учения сотрудники службы пожаротушения ГУ МЧС России по Тверской области детально рассмотрели ход проведения учений и дали оценку действиям пожарных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.