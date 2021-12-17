Жительница Тверской области обналичивала в магазинах чужую банковскую карту

Фигуранку задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился 64-летний местный житель. Мужчина рассказал, что возвращался из магазина и выронил карту, позже ему стали приходить уведомления о списании средств на общую сумму 17 000 рублей.

Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения в торговых точках, где были совершены покупки и выявили подозреваемую.

Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 24-летняя жительница Конакова. Девушка нашла карту в магазине и покупала товары на чужие деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Фигурантка задержана.