В Тверской области наградили "Воспитателя года-2021" среди педагогов семейных центров и детских домов

В Твери наградили педагогов семейных центров и детских домов Фото: ПТО

В Твери прошёл финал областного конкурса "Воспитатель года-2021" среди педагогов семейных центров и детских домов.

В отборочном этапе участие в конкурсе приняли 15 воспитателей. Они представляли свои методические разработки, портфолио и эссе. По итогу определились пять финалистов.

Победителем конкурса стала Татьяна Крылова ("Мой семейный центр" Нелидовского городского округа). В течение года она будет получать ежемесячную доплату к должностному окладу в размере 35%.

Второе место заняла Оксана Захарова (Зубцовский детский дом), третье – Ольга Флегонтова ("Мой семейный центр" в Торжке, Торжокского и Кувшиновского районов).

В номинации "Сердце отдаю детям" победу одержала Любовь Павлова ("Мой семейный центр" Бологовского и Фировского районов). В номинации "Мастер своего дела" лучшей признана Елена Кошкарева (Удомельский детский дом).