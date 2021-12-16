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Общество16 декабря 2021 16:58

В сетевых магазинах Тверской области нашли фальсификат сливочного масла

Проверку провела межобластная ветлаборатория
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Сливочное масло не прошло проверку

Сливочное масло не прошло проверку

Фото: Андрей МИНАЕВ

Фальсификат молочных продуктов был выявлен в ходе проверки специалистами Тверской межобластной ветлаборатории.

Пробы были отобраны инспекторами территориального Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Вышнего Волочка, Осташкова, Торжка, а также в доме-интернате для престарелых и инвалидов Тверской области.

Сливочное масло "Традиционное" и "Крестьянское" из Московской и Челябинской областей, Красноярского и Ставропольского края не прошло проверку. В составе продуктов установлено содержание жиров немолочного происхождения.

Результаты проверок направлены в надзорные ведомства для принятия мер.