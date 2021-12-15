Губернатор рассказал, когда начнут строить газопровод Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец в Тверской области

В регионе реализуется совместная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации Фото: ПТО

Сразу несколько вопросов о газификации Верхневолжья задали губернатору Игорю Рудене на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Глава региона заявил, что газификация и бесплатное подключение домовладений к газу идет хорошими темпами. При этом губернатор добавил, что в Тверской области есть система мер поддержки для многодетных и пенсионеров по компенсации части затрат на проведение газа.

- Среди ключевых объектов - строительство газопровода Ржев-Нелидово-Западная Двина-Торопец. Процесс проектирования находится в активной стадии, через год начнется строительство, - сообщил Игорь Руденя.

Также. по словам губернатора, особое внимание уделяется газификации Краснохолмского и Молоковского муниципальных округов, Максатихинского района, где действуют промышленные объекты.

Важным направлением глава региона назвал северо-восток области, где газификация играет стратегическую роль в развитии экономики.

На вопрос редактора из Молоковской газеты Игорь Руденя ответил, что в 2022-м планируется ввести межпоселковый газопровод «Красный Холм – Молоково». В этом году построены внутрипоселковые газовые сети в самом Молоково.

Напомним, что в Тверской области реализуется подписанная с ПАО «Газпром» программа развития газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы. Всего до 2026 года в регионе должны проложить 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов и обеспечить газификацию около 100 тыс. домовладений и 120 котельных.