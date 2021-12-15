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Общество15 декабря 2021 12:06

В Тверской области появятся свои "Алые паруса" для выпускников

Праздник предлагают назвать "Под парусом Петра"
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Губернатор поддержал идею устроить большой праздник для выпускников Тверского региона.

Губернатор поддержал идею устроить большой праздник для выпускников Тверского региона.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области может появиться праздник для выпускников, аналогичный знаменитым «Алым парусам» в Питере. Такое предложение прозвучало15 декабря во время итоговой пресс-конференции губернатора Игоря Рудени от юнкора Максима Яковлева из Вышнего Волочка.

Юный журналист сказал, что праздника, подобного «Алым парусам», хотят все выпускники (на поездку в северную столицу могут рассчитывать лишь медалисты). Максим предложил назвать тверской праздник «Под парусом Петра». Губернатор идею поддержал.

«Очень хорошее предложение. С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания», – сказал глава региона.