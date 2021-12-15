С марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена в Конаковском районе

В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое Фото: ПТО

Развитие новой модели пассажирских перевозок в Тверской области обсудили в ходе пресс-конференции губернатора Игоря Рудени по итогам 2021 года 15 декабря.

Глава региона рассказал, что с 3 марта 2022 года новая модель пассажирских перевозок будет запущена на территории Конаковской агломерации.

- Разработано 34 маршрута, на линии выйдет 33 автобуса среднего и малого класса, - отметил Игорь Руденя. - На всех маршрутах будет установлен регулируемый тариф с обязательным предоставлением льготного проезда.

Пассажиры смогут купить абонементы и сэкономить до 30% на поездках, а также пользоваться мобильным приложением "Волга".

В перспективе – развитие транспортной модели в Торжке, Вышнем Волочке, Бологое.

В общую программу развития общественного транспорта будет включено обновление остановочных комплексов.