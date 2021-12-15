В Тверской области при пожаре в жилом доме погибла женщина

При пожаре в жилом доме погибла женщина Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре в жилом доме.

ЧП произошло в Весьегонском муниципальном округе в деревне Суково 14 декабря. После тушения были обнаружены останки женщины 1950 года рождения.

Следователем СК с участием эксперта МВД проведен осмотр места происшествия. Назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.

Выясняются обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.