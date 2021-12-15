В ссоре житель Тверской области убил собутыльника

Мужчина предстанет перед судом Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Житель Тверской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого. Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела.

Преступление было совершено 7 августа 2021 года. В одной из квартир дома в Кашине мужчина выпивал со знакомым. Товарищи поссорились, хозяин взял нож и несколько раз ударил собутыльника ножом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.